兩岸國際

甘南3車串燒1死2傷

小型越野車遭前後貨車擠壓致嚴重變形。 小型越野車遭前後貨車擠壓致嚴重變形。
小型越野車遭前後貨車擠壓致嚴重變形。
【本報綜合報道】甘肅省甘南州上周五發生3車追尾相撞事故，造成一人死亡，兩人受傷。
夾中間越野車嚴重變形
兩輛貨車與一輛小型越野車當天在甘南州桑科草原發生碰撞，越野車被夾在貨車中間，車體嚴重變形，貨車未見明顯損毀。
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