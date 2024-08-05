甘南3車串燒1死2傷

【本報綜合報道】甘肅省甘南州上周五發生3車追尾相撞事故，造成一人死亡，兩人受傷。

夾中間越野車嚴重變形

兩輛貨車與一輛小型越野車當天在甘南州桑科草原發生碰撞，越野車被夾在貨車中間，車體嚴重變形，貨車未見明顯損毀。