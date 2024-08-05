穿比堅尼免門票吸睛 咖啡店被轟物化女性

瀑布前打卡吸客 浙江省湖州市安吉縣一間網紅咖啡店近日推出「女性穿比堅尼免門票」活動，有女子穿泳衣前往體驗，卻在驗票處被男工作人員指泳衣「布料太多」，引起網民批評，直指聽到感覺很不舒服，質疑該店物化女性吸引男顧客消費。

稱迎合部分女客需求 涉事咖啡店主打賣點是瀑布，周圍有竹林等自然景觀，咖啡店在瀑布周圍擺放戶外的桌椅，供遊客一邊欣賞瀑布一邊喝咖啡，商家發布了女生穿比堅尼在瀑布前打卡的影片。

咖啡店人員上周五表示，瀑布是天然瀑布，咖啡店收取門票每位79元人民幣（約87港元），免費贈送一杯咖啡或飲料，活動此前是為了迎合部分女顧客的需求，她們穿比堅尼過來拍照很好看，希望穿比堅尼入場可以有優惠，店方亦覺得想法有意思。工作人員指，由於活動爭議比較大，現在已取消。

安吉縣文化和廣電旅遊體育局人員稱，涉事瀑布非景點景區，穿比堅尼免門票是商定自發營銷行為，不是當地政府的行為。安吉縣山川鄉政府指，這是商家自發的營銷行為，目前活動已經停止。本報綜合報道