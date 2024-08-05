解放軍48架次機艦四面環台

【本報綜合報道】台灣國防部昨早公布，過去24小時內共偵獲解放軍機36架次、軍艦12艘次，其中31架次軍機逾越海峽中線進入台灣以北、中部、西南、東南及東部空域，形成「四面環台」的態勢，並有兩架無人機環台繞飛。

兩無人機繞飛台島 台軍於台灣西部外海中線以北、最近距基隆約42海里處偵獲解放軍輔戰機一架次；西部外海偵獲主、輔戰機共13架次，其中8架次逾越中線；西南部外海延伸至距鵝鑾鼻約43海里處偵獲解放軍主、輔戰機及無人機共計15架次；東部外海延伸至距鵝鑾鼻約78海里處偵獲解放軍直升機一架次，距離鵝鑾鼻約105海里處偵獲解放軍輔戰機一架次。

解放軍軍艦亦持續在台海周邊活動，其中最近的僅距離台北市30多海里。台灣國防部表示，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

菲德加強國防合作 此外，菲律賓國防部長特奧多羅昨日在首都馬尼拉，會見德國國防部長皮斯托留斯。雙方會後發表聯合聲明，確認將達成更廣泛雙邊國防合作安排，並重申南海仲裁案具法律約束力。