奧運觀眾舉「台灣加油」海報 疑遭陸球迷搶奪

【本報綜合報道】中華台北羽毛球男子雙打組合王齊麟、李洋上周五在巴黎奧運出戰四強賽事，觀眾席有台灣民眾自製寫有「台灣加油」字句的海報打氣，惟疑遭中國大陸觀眾搶奪。台灣外交部上周六強烈譴責事件，直指暴力行徑毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。

一名女球迷舉起台灣島造型的加油海報，上面用中文寫着「台灣加油」，卻被疑似大陸球迷搶走，後者衝出場外，引起現場騷動。台灣外交部批評惡意人士在奧運會蠻橫搶奪台灣民眾的「台灣加油」圖樣標語，形容手段粗暴卑劣，台方已責成駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生。台駐法代表吳志中與當事的台灣民眾會面，協助向法國警方報案。

「Taiwan」打氣毛巾遭工作人員沒收 另外，有台灣觀眾在比賽期間手持印有「Taiwan」字樣的打氣毛巾，被現場外籍工作人員沒收，台灣外交部責成駐法辦事處向主辦單位反映過度執法。製作毛巾的廠商則指，本來想等「麟洋配」拿到金牌時特價開售商品慶祝，現決定給被搶走毛巾的台灣民眾免費送一條。