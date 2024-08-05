雅康公路遇泥石流倒塌 8死19失蹤

【本報綜合報道】四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱鎮日地村上周六凌晨發生山洪泥石流，導致雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋樑倒塌，並沖毀房屋，截至昨日下午增至8人死亡，19人失蹤。

939人獲疏散安置

山洪泥石流斜度大、來勢猛，日地村日地溝高差達4,000多米，當地全力組織搜救，累計出動1,448人，215部車輛及工程裝備，45件通訊設備，救援器材1,500多件，以及搜救犬、輕型直升機、大型無人機。同時，通過無人機等排查險情，確保不因次生災害造成人員傷亡。政府目前疏散安置939人，4個安置點的供水、供電、住宿、吃飯等服務均已妥善解決。泥石流覆蓋了大半條村莊，有村民形容一輩子未見過這麼大的泥石流，回想當時情景仍感到害怕。