上海達40.4℃高溫 迪士尼員工熱到暈

熱穹頂如大鍋蓋罩華東 多地橙色警報 上海市區昨日最高氣溫高達40.4℃，創下本年新高。中央氣象台昨日繼續發布高溫橙色警報，並預計未來3天黃淮以南大部分地區及新疆等地將持續出現高溫天氣，部分地區最高氣溫或達40℃以上。

昨日中午12時48分，上海徐家匯站氣溫升至40.1℃，隨後稍有回落。但氣溫很快再度飆升，截至下午1時45分，最高氣溫達40.4℃，為徐家匯站152年以來第24個氣溫超過40℃的日子，在高溫榜排第5。適逢暑期旅遊高峰，上海迪士尼是全國知名旅遊景點之一，有網友指因天氣炎熱，連日來有工作人員及卡通人物扮演者中暑暈倒，迪士尼上周五指會按照氣象台發布的高溫預警及現場溫度監測情況，調整戶外工作人員巡迴時間等安排。

截至上周六下午2時35分，浙江杭州主城區最高氣溫達41.9℃，突破2022年8月14日的41.8℃，創下新高。熱穹頂猶如一個「大鍋蓋」覆蓋華東上空，浙江則處於高溫最強、最持久的核心區內，杭州40℃高溫將持續一周。熱穹頂是一種自然現象，指高層大氣熱高壓在一段時間內停滯不前，高壓與附近低壓之間的大氣環流形成穩定的「Ω」型，高壓像個罩子一樣把熱空氣蓋在熱浪發生區域，同時阻止了冷空氣進入，使熱穹頂內的溫度越來越高，從而引發熱浪或超級熱浪事件。

浙江每日高溫料達13小時 浙江上周六全省晴熱，大部出現40℃以上極端高溫，有23個國家氣象站超過41℃，其中8個超過42℃ ，最高為義烏和麗水42.8℃。有14個站破該站8月上旬最高紀錄，其中8站破該站8月最高紀錄，義烏（42.8℃）、諸暨（42.5℃）、桐廬和東陽（42.4 ℃）、永康（42.3℃）、杭州（41.9℃）、纈雲（41.7℃）等7站破該站歷史高溫紀錄。未來3天，浙江大部分地區每天高溫時長能達10至12個小時，局地甚至能達13小時，全天有一半以上時間都是35℃以上。

未來3天，廣西東部、廣東大部和重慶中南部及東北部等地預計氣溫達35℃至36℃，江蘇南部、江西北部、浙江部分地區或出現40℃以上高溫。本報綜合報道