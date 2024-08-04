兩岸國際

辭職圓「夢」 果園改造花園
山東省青島市男子星星熱愛種花，在家養植了200棵綠色植物，早前為專心打理植物，毅然辭去穩定工作回鄉。他花逾一年種植出2,300盆花，累計超過240個品種，成功將家中400平方米的果園，改造成充斥夢幻氛圍的花園。他表示，雖然偶爾因照料花朵而累得質疑當初的選擇，卻總能為此感到很治愈和滿足。
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