3500年張嘴木乃伊 揭經歷屍體痙攣

【本報綜合報道】埃及樂蜀1935年曾出土一具3,500年前死亡的女性木乃伊，其張開嘴巴，看似痛苦尖叫。開羅大學研究團隊最近分析該具遺體，發現她死亡時經歷屍體痙攣現象，死前疑似曾經歷痛苦。研究結果上周五發表在醫學期刊《醫學前沿》。

或死後身體未放鬆造成 開羅大學醫學院放射學教授薩利姆（Sahar Saleem）等人組成的研究團隊，利用CT掃描分析木乃伊，發現該名婦女生前患有輕度脊椎關節炎，部分牙齒脫落，死亡時年約48歲。她死後內臟未被取出，加上其嘴巴張大的外觀，有別於埃及傳統保存遺體方式。研究人員認為，該具木乃伊經杜松精油及乳香樹脂等昂貴進口材料作防腐處理，保存狀況完好，且身旁亦隨葬珍貴珠寶首飾，排除遺體被疏忽處理的可能性。

研究認為，婦女可能在死亡後18至36個小時內，身體未放鬆便被製成木乃伊，死後才會保持張嘴的姿勢。研究人員指出，木乃伊的臉部表情未必能顯示人死時的感受，埋葬或檢屍過程均可能導致木乃伊張嘴的現象，暫未能確定婦女死因。