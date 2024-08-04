澳洲翁抗癌成功 再度挑戰馬拉松

曾被判剩半年命 積極運動扭轉逆境 澳洲新南威爾士省悉尼一名老翁多年來17次參加當地一場馬拉松比賽，後來因罹患癌症被迫中斷一段時間。所幸，他目前抗癌成功，身體亦全然恢復，決定本月11日再次踏上馬拉松之旅，挑戰14公里路程，藉此為抗癌慈善組織籌款。

澳洲傳媒昨日報道，79歲的特納（Warren Turner）憶述，他7年前出現嚴重心臟病發，緊接確診患上皮膚癌，黑色素瘤已擴散至全身，一度被判只剩下半年壽命。儘管他天性樂觀積極，但他也深覺抗癌之旅的艱辛。

感激妻子一路不離不棄 特納認為，近年癌症治療研究有所突破，使他有機會嘗試兩種新許可的藥物接受癌症免疫療法，以及他數十年來保持健康和活躍的生活方式，養成恒常打壁球及跑步等運動習慣，令他得以戰勝病魔。他亦十分慶幸，妻子在這段艱難時刻不離不棄的陪伴。

迄籌逾1.5萬助癌症研究 特納的妻子最近亦經歷姊妹患癌離世，遂首次決定與丈夫一同參賽馬拉松，為有關機構籌款。兩人近日每天早晨都在海邊並肩跑步，一同備戰。在當地社區大力支持下，特納迄今已籌得逾3,000澳元（約1.5萬港元）善款。他表示，癌症研究人員的工作需要資金支持，故非常樂意為他們籌款，並鼓勵其他人支持此項活動。本報綜合報道