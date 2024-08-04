美司法部入稟加州法院 控TikTok違兒童網絡私隱
【本報綜合報道】美國司法部聯同聯邦貿易委員會上周五入稟加州法院，控告中國短片分享平台抖音國際版TikTok及母公司字節跳動，大規模地違反兒童網絡私隱法例。
倘罪成將罰巨款
美國政府指控TikTok違規，容許未滿13歲兒童未得家長同意下自行建立帳戶，並濫用兒童數據，及未有按兒童父母要求，刪除有關帳戶。TikTok同日發表聲明反駁，表示許多指控與過去的事件和做法有關，但實際上並不準確或經已解決，公司有嚴格的保障措施，主動刪除可疑的未成年帳戶。TikTok表示致力保障兒童，對此感到自豪，並會繼續更新及改善平台。
聯邦貿易委員會正尋求由TikTok違規當日起計，每日約5.1萬美元（約39萬港元）的罰款，如TikTok被裁定罪成，將會被罰款數以十億計美元。美國總統拜登在今年4月簽署法案，要求TikTok在270日內脫離字節跳動，否則將被美國禁制。
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