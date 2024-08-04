賀錦麗鎖定黨內提名 與特朗普爭勝

競逐美國總統 9‧4電視辯論交鋒 美國民主黨全國代表大會委員會上周五宣布，副總統賀錦麗已獲得足夠黨代表票，鎖定民主黨總統候選人提名。共和黨總統候選人特朗普同接受美媒訪問時，形容篤定成為民主黨總統候選人的賀錦麗是「三流和失敗」。

民主黨全國代表大會委員會預計明日結束網上投票，正式公布結果。賀錦麗表示感到榮幸，並會在未來正式接受提名。她表示，對未來感到興奮，但知道還有很多工作要做，強調權力在人民手中，並會贏得選舉。

副手數天內揭曉 在總統拜登宣布退選後兩周期間，賀錦麗已完全掌握民主黨局面，沒人參與競逐黨內提名。在這項宣布後，賀錦麗準備與她的競選搭檔展開選舉造勢，重心放在7個關鍵的搖擺州。賀錦麗副手到底是誰，預計數天內將會揭曉。另外，賀錦麗的競選陣營表示，上月籌得3.1億美元（約24億港元），超出共和黨對手特朗普的1.38億美元（約10億港元）。

另一方面，特朗普上周五接受美媒訪問時表示，賀錦麗可能會比總統拜登得到更多支持，但她實際上是更差的人選，她比拜登更激進，是可怕的總統候選人。對於會否與賀錦麗辯論，特朗普指自己在民調領先不少，為何需要辯論。至於賀錦麗的副手人選，特朗普不在乎她的副手是誰，但若她挑選猶太裔的賓夕凡尼亞州州長夏皮羅，她將會流失巴勒斯坦裔選民支持。

同日深夜，特朗普在社交媒體發文指已同意與賀錦麗於9月4日在賓夕凡尼亞州進行電視辯論，由霍士新聞主辦，規則與6月底跟拜登進行的首場辯論相似，但今次會有現場觀眾。特朗普原定是跟拜登出席美國廣播公司（ABC）主辦的第二場辯論，但拜登不再參選，加上特朗普自己與ABC和其主持人史蒂芬諾普洛斯（George Slopanopoulos）有法律糾紛，構成利益衝突，所以該場辯論取消。本報綜合報道