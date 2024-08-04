蘇林任越共新中央總書記

【本報綜合報道】越南共產黨中央第十三屆中央委員會全體會議昨日在首都河內召開，會上選出國家主席蘇林為新任越共中央總書記，接替上月逝世的阮富仲。

蘇林於1957年7月10日生於紅河三角洲的興安省，1974年至1979年就讀越南人民公安學院，畢業後服務於越南公安部政治保衞部。2007年授階公安上校軍銜，2010年晉升公安少將，任公安部副部長。2014年晉升至中將。2016年1月27日，他當選越共中央政治局委員，兼任越共中央反腐敗監察委員會副主任。同年4月9日，他接替陳大光擔任公安部長，2019年1月29日晉升大將。今年5月22日，越南第十五屆國會第7次會議投票表決蘇林當選國家主席。

上月18日，越共中央政治局發布通知指阮富仲因健康問題須接受治療，由蘇林依照政治局規定的責任和權限，負責指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作。翌日，越共公布阮富仲因年老病重醫治無效在河內第108號軍隊中央醫院病逝，終年80歲。