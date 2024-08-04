鴨綠江洪災 韓指死傷逾千 朝斥造謠詆毀

北韓官媒朝中社昨日報道，該國領袖金正恩上周五前往一個空軍基地視察，就抗洪工作舉行授勳儀式，讚揚他們的抗洪工作。他指摘南韓傳媒對北韓的洪災造謠誹謗，惡意抹黑詆毀北韓，直斥南韓死性不改和卑鄙。

金正恩出席儀式時發表講話指，鴨綠江流域暴雨成災，但災情嚴重地區沒有發生任何傷亡，空軍成功搶救逾4,200名災民，他們的精神及態度值得學習。南韓傳媒日前引述南韓情報機構指，北韓新義州等災區可能有逾1,000人死亡。金正恩斥責南韓傳媒造謠誹謗指北韓災區傷亡超過1,000或1,500人，另有多架直升機執行救援任務時墜落，他強調受災最嚴重的新義州地區未有人員傷亡。

另一方面，南韓統一部次官（副部長）金秀卿上周五表示，金正恩執政以來，韓朝官方之間尚未直接開展過援助行動，期待朝方接受韓方提供抗洪救災物資的建議，將對緩解朝鮮半島緊張局勢有重大幫助。金秀卿指出，尹錫悅政府一貫堅持對朝人道主義援助與政治問題無關的立場。鑑於國際機構提供的援助需要耗費較多時間，且防汛救災情況緊急，韓方透過紅十字會表達直接對朝提供援助的意願，以迅速、及時提供援助。

韓允供救災物資 朝未回應 南韓紅十字會上周四表示，願出於人道主義考量和同胞感情，向北韓提供防汛救災物資。韓方同日嘗試通過聯絡辦公室聯繫朝方，但朝方未作出回應。北韓平安北道新義州、義州郡等地暴雨成災，具體傷亡規模不得而知。本報綜合報道