911恐襲主腦認罪協議捱批 美防長撤回

【本報綜合報道】美國國防部上周三宣布，被指控為911恐襲的主腦哈立德（Khalid Sheikh Mohammed）及其兩名同謀已經同意認罪，以換取控方不尋求判處死刑。消息公布後引起朝野批評，防長奧斯汀上周五宣布撤回認罪協議。

由終身監禁恢復為死刑案 美國退役准將埃斯卡利耶（Susan K. Escallier）負責監督哈立德及同謀阿塔什（Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash）、豪薩維多（Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi）死刑案件，3人上周三簽署審前協議，以認罪換取最多只判終身監禁。

五角大樓上周五表示，奧斯汀已解除埃斯卡利耶對案件的監督權，由自己直接監督案件，並撤銷了認罪協議，意味此案恢復為死刑案件。奧斯汀指，鑑於案件涉及的風險，做出相關決定的責任應由他承擔，他行使權力撤銷上周三簽署的三項審前協議，立即生效。

一名國防部高官透露，這是奧斯汀的個人決定，白宮沒有參與，他從不支持認罪協議，並希望軍事委員會審判繼續進行。哈立德的代表律師對奧斯汀的決定深感失望，多年過去美國政府依然沒有吸取無視正當程序和公平而造成惡果的教訓。