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以代表赴埃及商討加薩停火
以色列總理內塔尼亞胡辦公室上周五表示，以色列代表團將前往埃及首都開羅談判，以達成加薩停火和釋放人質的協議。以方稱人質協議談判團於昨晚或今日啟程前往開羅。惟哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）回應指，內塔尼亞胡根本不想停戰，並想藉一些空洞的聲明來掩飾罪行及迴避後果。（綜合報道）
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