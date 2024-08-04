中東局勢嚴峻 華籲公民防範襲擊

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇刺，伊朗揚言報復以色列。中國駐以色列大使館上周四發公告指出，當前中東地區緊張局勢進一步加劇，以黎邊境局勢持續緊張，以色列當地安全情勢更加嚴峻複雜多變，特別提醒在以中國公民密切關注形勢發展，進一步增強安全防範意識。

大使館呼籲中國公民繼續做好防範火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，切實加強安全防範措施。中方對以色列的安全提醒仍為「提醒中國公民暫勿前往以色列」狀態，請身處以色列的中國公民務必高度重視自身安全，確需繼續留以人員堅持非必要不外出，避免前往北部等高風險地區和敏感地帶，注意周圍動向，確保安全。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐以色列使館取得聯繫。

法請求訪伊朗國民速離境 法國外交部上周五表示，由於區域軍事衝突加劇的風險升高，因此請求到訪伊朗的法國國民從速離境。哈馬斯政治領袖哈尼亞上月31日在德黑蘭發生的一場攻擊行動中喪命，使爆發區域戰爭的疑慮加深。伊朗及其支持的哈馬斯和黎巴嫩真主黨都將哈尼亞之死歸咎以色列。以色列則尚未對事件發表評論。