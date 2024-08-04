證炮彈炸哈尼亞住宿區 伊朗拘20人

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗革命衞隊轄下位於德黑蘭的賓館遇刺身亡，革命衞隊昨日就事件發表第3份聲明，稱經調查核實，一枚彈頭重約7公斤、短程的炮彈從外部射向哈尼亞的住宿區域，並伴有強烈爆炸，形容行動由以色列策劃和實施，並且得到美國政府支持。聲明強調，以色列將會在適當的時間和地點遭到「嚴厲的懲罰」。

革命衞隊已進行大規模拘捕行動，美媒指伊朗當局已拘捕逾20人，包括高級情報官員、軍官及涉事賓館職員。知情伊朗官員透露，目前由革命衞隊負責間諜活動的專門情報部門接管調查，正在追捕疑犯，希望能找到策劃、協助和實施行動的暗殺小組成員。涉事賓館隸屬革命衞隊，哈尼亞過往到訪德黑蘭時經常入住同一間房，伊朗安全部隊事後已地氈式搜查賓館，不准賓館員工離開，並已拘捕部分人及沒收電子設備，包括私人電話。他們也調閱了過往數月的閉路電視紀錄、訪客名單，以及哪些員工曾進出賓館。

認為以方暗殺小組仍在境內 另一個調查重點是德黑蘭的國際機場及內陸機場，調查人員正調閱出入境大樓過往數月的閉路電視紀錄，以及航班資訊，當局認為以色列情報機關摩薩德的暗殺小組仍在伊朗，目標是逮捕他們。一名革命衞隊官員則指，留意不到相關拘捕行動，但針對高官的安全指引在過去兩天完全改變，包括高官的保安安排，部分高官轉移到不同地點，手機等電子設備亦更換了。

另外，伊朗代外長巴蓋里上周五與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通電話，譴責某些歐洲國家與美國一起阻止聯合國安理會譴責暗殺哈尼亞事件。巴蓋里強調，這宗侵犯伊朗國家主權和領土完整的暗殺事件將危及地區和全球的和平與穩定，伊朗將行使其合法和固有的權利來懲罰「以色列犯罪團夥」。