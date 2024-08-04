防伊朗向以猛攻 美航母林肯號赴中東

另部署更多機艦 加強基地導彈防禦 中東局勢急轉直下，先是黎巴嫩真主黨襲擊以色列控制的戈蘭高地，接着以色列暗殺身處伊朗首都德黑蘭的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞，伊朗揚言攻擊以色列報復。有阿拉伯官員表示，伊朗今次的攻擊強度或比今年4月襲擊以色列的高。美國隨後宣布調派更多戰機和戰艦到中東，協助以色列應對可能受到的威脅。

美媒引述知情官員指，美國情報機關暫時未發現伊朗部隊和裝備近日有重大調動，沒有迹象顯示伊朗即將攻擊以色列，相信德黑蘭需時決定發動甚麼攻勢及作準備。伊朗和以色列均不想開戰，所以伊朗不太可能發動大規模襲擊，「但在中東甚麼事都可以發生」。

伊朗於4月破天荒發射逾300件武器直接攻擊以色列，報復以軍攻擊伊朗駐敍利亞大使館擊殺革命衞隊聖城旅指揮官，但當時伊朗於行動前有提前知會鄰近國家，今次卻欠缺資訊，是去年10月以巴開戰以來最危險的時刻之一。美國官員直言：「伊朗上次想所有人知道，但今次不是。」

伊朗強硬派施壓哈梅內伊 英媒報道，伊朗革命衞隊正研究反擊選項，直接打擊特拉維夫是首要考慮，將涉及真主黨及其他伊朗代理人的參與。阿拉伯官員透露，伊朗和真主黨相信今次的回應需要比4月的有力，真主黨已表明不會是單次攻擊，而是一系列行動。

阿拉伯國家為以色列和美國向伊朗傳話，警告如果伊朗和真主黨的攻擊太激進、深入攻擊以色列或特拉維夫，以軍就準備好開戰。伊朗官員指明白風險，但最高精神領袖哈梅內伊亦面對國內強硬派的壓力，多國嘗試游說德黑蘭不要升級局勢，但不會成功，以色列越過所有紅線，伊朗的回應將是迅速而有力。

真主黨撤走首都高層及裝備 以色列加緊準備應對措施，憂慮攻擊可能破壞以色列通訊網絡，政府已向部長們及其幕僚分發衞星電話。在黎巴嫩，真主黨為防以色列襲擊，已撤走首都貝魯特南部郊區大本營的高級成員，同時撤走部署貝魯特的裝備。

另一方面，美國國防部近日調整在中東的軍事部署，防長奧斯汀下令調派美軍林肯號航空母艦打擊群到中東部署，取代正在阿曼灣運作的羅斯福號打擊群。美國國防部聲明指，今次調整希望改善美軍的防護，增加對以色列的支援，確保美國做好應對各種突發事件的準備。

奧斯汀下令在美軍歐洲司令部和中央司令部地區，部署更多可擊落導彈的巡洋艦和驅逐艦，同時加強地基導彈防禦，亦在中東增派一個戰機中隊，加強空中支援能力。另外，奧斯汀與以色列防長加蘭特通電話，討論伊朗的威脅，並通知以方美軍最新部署。美方聲明引述奧斯汀指，中東局勢升級並非不可避免，區內所有國家都可受益於局勢降溫，同時強調美國堅定支持以色列防衞。以方聲明引述加蘭特指，以美兩國的安全合作，對區域安全與穩定至關重要。本報綜合報道