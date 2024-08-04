不滿離職補償 男子食堂落毒博同情

【本報綜合報道】內地最高人民檢察院旗下媒體上周三公布一宗案件訊息，北京市海淀區張×建設項目因一名員工身體欠佳而希望解僱對方。而該員工為引起單位的注意和社會的同情，竟在工地食堂投毒，最終卻只導致自己一人中毒。北京市海淀區檢察院以涉嫌投放危險物質罪對其提起公訴。

粥鍋前徘徊 僅自己中招 案情指，事發在1月某個清晨，張×在涉事工地宿舍床上嘔吐昏迷，送院後獲救。醫生在他的嘔吐物中檢測出農藥成分，確認為急性有機磷農藥中毒。據工地食堂廚師回憶，張×到食堂吃飯時在粥鍋前徘徊，之後就有工友表示粥氣味不對，於是廚師就把粥倒了，才讓其他人幸免於難。警方調查發現，下毒的人正是張×。

張×年約40歲，2014年赴京工作後一直擔任海淀區張×建設項目的安全員，2023年4月他曾因突發腦梗入院。雖然其後逐漸恢復健康，但其單位依然想和他解除勞動關係。張×想要10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）離職補償，而單位只同意給8萬元（約9萬港元）。