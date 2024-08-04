內地民企增加 個體戶達1.25億
【本報綜合報道】國新辦上周四舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，其中公布，截至今年6月底，內地登記註冊的民營企業數量達5,500餘萬戶，同比增長7.8%；個體工商戶達1.25億戶，增長5.1%；民營經營主體數量逾1.8億戶，佔比達96.4%。
國家發展改革委副秘書長袁達在發布會上表示，民營經濟當前保持穩定向好的發展態勢。今年上半年，全國規模以上私營工業企業工業增加值同比增長5.7%，增速比去年同期高3.8%；以人民幣計價的民營企業出口增長10.7%、比整體出口增速高3.9%，佔出口比重64.9%、同比增加2.3%。
將推進民營經濟發展
袁達指，國家發改委下一步將通過加大政策支持、破除准入壁壘、強化法治保障等舉措，為民營經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策。在破除准入壁壘方面，國家發改委將推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，營造公開透明便利的市場准入環境。
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