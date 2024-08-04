內地民企增加 個體戶達1.25億

【本報綜合報道】國新辦上周四舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，其中公布，截至今年6月底，內地登記註冊的民營企業數量達5,500餘萬戶，同比增長7.8%；個體工商戶達1.25億戶，增長5.1%；民營經營主體數量逾1.8億戶，佔比達96.4%。

國家發展改革委副秘書長袁達在發布會上表示，民營經濟當前保持穩定向好的發展態勢。今年上半年，全國規模以上私營工業企業工業增加值同比增長5.7%，增速比去年同期高3.8%；以人民幣計價的民營企業出口增長10.7%、比整體出口增速高3.9%，佔出口比重64.9%、同比增加2.3%。