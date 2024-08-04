養殖場爆炭疽 鎮政府禁賣牛肉

【本報綜合報道】山東聊城市陽谷縣七級鎮一個肉牛養殖場近日出現個別炭疽病例，5名直接接觸病畜的養殖場工作人員被診斷為皮膚炭疽。防疫人員已全面對病畜接觸人員，進行流調檢驗、採樣檢測及症狀監測。當地村民上周五表示，聽聞該養殖場早在10多天已出現炭疽病例，鎮內目前不允許商家買賣牛肉。

村民指10多天前已現病例 七級鎮政府工作人員上周五表示，村內的肉牛養殖場已封閉，而村落位置與養殖場相距幾百米，目前可正常進出村落。鎮政府正配合縣畜牧局和疾管中心，做好防疫工作。有村民解釋，早已聽聞養殖場內出現病例，場內全部牛隻已被焚燒處理，有無人機噴灑消毒藥物殺菌。

村內另有多間養殖場，場內的牛隻暫未受影響。惟七級鎮一名牛隻養殖戶表示，4至5天前，當地動物檢疫站工作人員已通知暫停買賣牛隻。網傳因此次炭疽病例，陽谷縣中心醫院一處樓層已消殺封樓。該醫院一名行政人員否認相關說法，上述病人並無入住陽谷縣中心醫院，網傳消息不實，醫院一切正常。