深圳推低空客貨運載 明年建逾千升降平台

廣東省深圳市低空經濟高質量發展大會上周五召開，會上發布多項建設成為「天空之城」新政策，包括力爭2025年底將建成1,000個以上低空飛行器升降平台，以及新建123個物流運輸起降點等。會上另發布全球首個智能融合低空系統SILAS，即低空智能融合平台，負責協調低空飛行空間及時間。

發布首個智能融合低空系統 大會上周五在深圳會展中心召開，低空經濟領域500多名專家、企業和政府代表出席。深圳市發改委等部門在會上發布《深圳市低空起降設施高質量建設方案（2024至2025）》（下稱《方案》），內容提到將構建層次分明、結構合理的低空服務體系，打造由載客運輸、物流運輸、社區配送、公共治理等組成低空起降網絡。

為了異構、高密度、高頻次、高複雜性低空飛行活動等提供支撐，《方案》顯示深圳2025年底將建成逾千個低空飛行器升降平台，實現低空飛行服務保障達到國際先進水平，另包括將把現有109個直升機起降場展開eVTOL（電動垂直起降飛行器）兼容改造，以及布局新增建設樟坑徑直升機場等131個直升機場，同時新建123個物流運輸起降點，搭建覆蓋全市、快捷高效的空中物流運輸網絡，也會結合醫療物資運輸、速遞、外賣等重點場景，新增建設177個起降點，全面提升深圳市商圈即時配送、醫療物資運輸等服務水平。

低空運行管理中心啟用 大會另提及，深圳力爭2025年開放無人機適飛空域佔比突破75%，低空商業航線總數突破1,000條，打造低空數碼空域圖，完善低空通訊、導航、監視、氣像等服務。深圳機場集團宣布深圳低空運行管理中心啟用，將成為全市低空飛行活動的申報窗口、指揮中樞、資訊平台，推動深圳低空飛行「一網統管」。本報綜合報道