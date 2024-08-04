四川冧山泥 壓斷車橋沖毀村 2死17人失聯

四川多地持續暴雨，省水利廳日前警告全省有27個縣市區可能發生山洪災害。雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，昨日凌晨因山泥傾瀉導致隧間橋垮塌，有3輛車合共6人墮橋，其中一人獲救，5人失聯。受山泥傾瀉影響，康定市日地村也有部分房屋被山泥沖毀，造成兩人死亡，12人失聯，8人送院搶救。

雅康高速公路昨日凌晨3時30分突遇山泥傾瀉，隧道之間的橋樑垮塌，甘孜州政府已啟動3級應急響應，救援工作全面推進，四川省應急管理廳工作組亦趕赴現場救援。涉事高速公路的雙向道路中斷，天全和康定收費站實施主線交通管制，關閉沿線收費站，來往車輛禁止前往。

日地村大停電 當局搶救 山泥傾瀉的遇難民眾來自日地村，村內逾300人獲疏散到安全地點，當局仍在評估災情。同市的二道水村及大河溝村初步統計有兩條供電線路中斷，265戶受影響。當局派遣應急搶險隊到場，包括35人、12輛車、4台發電機及2輛發電車參與搶險保電，並就近從瀘定縣供電公司調派20人，攜帶應急發電機、充電方艙等設備到場搶修。

甘孜州當局亦迅速成立指揮部，部署救援工作，目前已安排4個醫療組、投入100多人到現場，通訊保障車亦已到場。另在南充市，蓬安縣政府相如街道辦事處上周五通報稱，嘉陵江雁坪壩河段上周四有人墮江，一人獲救後證實死亡。當局確認還有兩人失聯，搜救工作持續。本報綜合報道