半年消費61萬元煙酒 國企子公司受查

【本報綜合報道】網上近日流傳一張掛帳清單顯示，陝西一國企控股子公司半年消費約56萬元（人民幣‧下同，約61.5萬港元）高檔煙酒，引發爭議。涉事公司上周四回應稱，集團紀委正調查核實此事。該省國資委亦表示此舉不合規，會核實相關情況。

包括茅台龍井冬蟲夏草 網上流傳清單顯示，從2020年7月至2021年1月，延安御供工貿有限公司向陝西果業延安集團有限公司供應的消費品包括茅台、國窖等高檔酒類；中華、冬蟲夏草等高檔煙；還有龍井、普洱等茶葉。

該份清單除詳細記錄了日期和具體部門，又顯示陝西果業延安集團有限公司已處理7.5萬元（約8.2萬港元），尚餘48.5萬元（約53.3萬港元）未處理。該批消費品當中包括茅台酒13件，合計涉約20萬元（約22萬港元）。

公開資料顯示，作為供貨商的延安御供工貿有限公司成立於2016年，從事批發業。而涉事公司同於2016年成立，2022年已被列入嚴重違法失信企業名單及失信被執行人。其控股股東是陝西果業集團有限公司，是陝西省國資委監管的國企。