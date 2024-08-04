解放軍中將關凱 騎單車捱撞亡

報道指，有網民發現關凱最後一次公開露面的時間是2022年3月11日，在北京朝陽區參與植樹活動。從當時畫面所見，其身體和精神狀況非常不錯。其後，網上一名自稱是關凱生前老部下在網上發文稱，關凱是因車禍身亡。