與台稅務法案 美參院延後表決

【本報綜合報道】美國聯邦參議院上周四因贊成票不足，沒法就《美國家庭與勞工減稅法案》投票表決，而該法案包含台灣高度關注的美台避免雙重課稅法案。如今國會進入休會期，法案要待9月恢復議事後再處理。

美媒上周五報道，參議院在國會夏季休會前最後一天排定，眾議院今年1月以357比70的票數表決通過的《美國家庭與勞工減稅法》進行辯論和表決。但參議院佔多數的民主黨提出要終結辯論、直接進入表決的動議未能得到三分之二多數支持，法案沒法推進到實質表決的程序，要通過法案就必須再排入參議院辯論及表決日程。

共和黨人倡大幅修改內容 共和黨參議員克拉波（Mike Crapo）指出，法案中一些部分是他和共和黨人支持，但要得到更多跨黨派支持，法案內容就必須經過大幅調整。但他提到，法案中有幾個組成部分不具爭議性，而且擁有大多數跨黨派支持，如災害減稅及美台免除雙重課稅條文；批評一些民主黨人選擇阻擋這些法案，只證明他們憤世嫉俗。