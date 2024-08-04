埋炸彈圖毀華使館 美律師恐囚10年

早年曾相同手法 破壞電台大樓旁列寧像 美國佛羅里達州一名律師涉於去年在中國駐美國大使館外埋下炸藥，並企圖以步槍引爆。他上周五向華盛頓法院認罪，預計判囚7年至10年，法官將於今年10月28日宣判。當局並未說明他的犯案動機。

案情指，現年45歲的律師羅德里格斯（Christopher Rodriguez）承認於2023年9月開車到華盛頓，再乘的士前往中國大使館附近，在使館外約3.6米的位置放下一個藏有大約15磅炸藥的背包，再企圖以步槍射向背包引爆炸藥，但沒有擊中目標。羅德里格斯又曾於2022年在德州聖安東尼奧的德州公共電台大樓庭院內，放置炸彈並開槍引爆，炸毀列寧等共產主義代表人物的雕像。

警方鎖定羅德里格斯後按其通話紀錄，確認他去年9月25日曾到華府，同年11月4日在路易斯安那州逮捕他，法院裁示不准交保，後來轉到華府監獄迄今。在德州案件中，羅德里格斯被控「以爆炸品破壞聯邦政府財產」及「持有未經登記槍械」；在華府事件，他被控「損壞外國政府擁有財產」。

可判刑期不夠長 法官未能拍板 上述3項罪名，羅德里格斯與檢察部門達成認罪協議，但法院只能判他7至10年，因此法官一時無法決定是否接受。羅德里格斯出生於波多黎各，曾在美國陸軍服役，後來住在佛州巴拿馬城，曾任該市刑事犯罪案件的公設辯護律師。本報綜合報道