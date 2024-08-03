英美家庭 移民丹麥取育兒經

【本報綜合報道】丹麥多年來獲選為世界最快樂國家之一，成為不少民眾嚮往的居住地。近年不少英美家庭選擇移民到丹麥生活，發現當地在育兒方面存在巨大文化差異，當地人更注重孩子擁有富有趣味的童年而非一味學習，亦明白丹麥人生活幸福的秘訣。

非直升機式教育 着重趣味童年 美國傳媒周四報道，英國女子羅素（Helen Russell）和丈夫育有3名兒子，他們一家目前生活在丹麥。她發現北歐國家的育兒方式比較獨特，與英美的直升機式教育截然不同。當地學校非常注重學童的玩樂時間，孩童6歲才可開始上學，11歲前沒有家庭作業，學習壓力較小。她透露，當地家長希望孩子多到戶外冒險，發展生活技能，培養孩子的自信和韌性。

美國紐約的麥克沃伊（Sean McEvoy）夫婦曾帶同3名兒子到丹麥生活7年，對方亦因此學會不少野外求生技能。他透露，初到丹麥之際已感受到兩地的文化差異，當地父母不會時刻監視孩子，反而任由他們玩耍，主張孩子先熱愛學習，再接受學業上的測試，而非過早埋頭苦學的教育方式。