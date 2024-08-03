細胞庫擬駐月球 助瀕危動物留後

待輻射測試包裝就緒 送上-246℃永久陰影區 美國華盛頓史密森尼國家動物園科學家團隊，日前提出一項在月球建立「生物細胞儲存庫」的計劃，旨在保存地球瀕危動物的冷凍細胞樣本，一旦未來地球發生大災難，科學家可通過複製該批細胞，在月球孕育新生命，令地球豐富的生物資源得以繼續繁衍新生。有關研究論文上周三已刊於科學期刊《生物科學》。

科學家指，由於月球溫度足夠寒冷，毋須像地球一樣透過電力製冷，亦可冷凍動物細胞樣本。科學家計劃將儲存庫建在月球永久陰影區的嚴寒極地地區，充滿極深的隕石坑，陽光常年無法照射，溫度能低至零下246℃，足以作冷凍保存。

保存半斑星鰕虎鰭部樣本 領導該項研究的哈格多恩（Mary Hagedorn）和研究人員冷凍保存了半斑星鰕虎的鰭部皮膚樣本，當中含有纖維母細胞的皮膚細胞，當中可產生動物組織的結構框架，並在傷口愈合中發揮關鍵作用。

科學家隨後將對該批樣本展開月球表面輻射暴露測試，並設計一套能夠承受太空旅行輻射和微重力的包裝，送往國際太空站進一步接受太空環境承受能力的測試。待準備就緒，這將作為美國太空總署（NASA）月亮女神登月計劃一部分，由太空人將首批最受威脅物種的細胞樣本送往月球。本報綜合報道