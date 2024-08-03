日本全國知事開會 促正視人口減

要求糾正人口集中特定地區

草案提出設立統轄部門，不僅要完善懷孕及育兒環境，還要從經濟、危機管理等綜合角度防止人口減少。為了避免因各地財力不同導致育兒環境差異，應該全國統一發放兒童醫療費補貼，並確保地方財源實現高中免學費。為糾正人口向東京等特定地區的單極集中，草案建議推進大學及企業的總部職能和研發部門向地方分散，並要求實施「地方轉移強化稅制」，讓擴充企業將據點遷至地方時可減輕稅負。