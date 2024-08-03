日本全國知事開會 促正視人口減
【本報綜合報道】日本全國知事會會議周四起一連兩日在福井市召開，討論要求中央政府設立「人口戰略對策總部」的建議草案。知事會認為，政府對人口急劇減少缺乏危機意識，47位知事將團結一致促使政府採取行動。
要求糾正人口集中特定地區
草案提出設立統轄部門，不僅要完善懷孕及育兒環境，還要從經濟、危機管理等綜合角度防止人口減少。為了避免因各地財力不同導致育兒環境差異，應該全國統一發放兒童醫療費補貼，並確保地方財源實現高中免學費。為糾正人口向東京等特定地區的單極集中，草案建議推進大學及企業的總部職能和研發部門向地方分散，並要求實施「地方轉移強化稅制」，讓擴充企業將據點遷至地方時可減輕稅負。
此外，會議還決定在知事會設置探討婚姻和兒童相關課題的研究會，對包括事實婚姻、非婚生子女在內的海內外事例分析，並梳理論點，為研究少子化對策做準備。
知事會議每年夏季在各都道府縣輪流舉行，知事們就各地面臨的課題展開討論。
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