涉藏兒童不雅照被捕後 BBC前主播仍獲加薪

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）前高級新聞主播愛德華兹（Huw Edwards）周三承認管有兒童色情物品罪，BBC早至去年11月已得悉愛德華兹被捕，但仍繼續向他支付巨額薪酬甚至加薪。英國文化、媒體及體育大臣藍麗珊周四見BBC總經理戴維（Tim Davie），嚴重關切BBC內部調查愛德華兹的方式。藍麗珊不滿意戴維的答覆，將要求BBC再作解釋和隨時通報案件最新進展。

藍麗珊會見戴維等BBC高層，重點「嚴重關切」內部調查愛德華兹的方式，愛德華兹受到的投訴和警告，以及愛德華兹接受內部調查期間仍加薪4萬英鎊（約39萬港元）原由。藍麗珊希望了解BBC由去年4月收到針對愛德華兹的外部投訴並展開內部調查開始的進展細節，以及愛德華兹獲加薪導致退休金增加的細節，了解能否撤回任何款額，她表明事件已對BBC構成嚴重公眾信任問題。

英高官會見高層促解釋 文化、媒體及體育部發言人指，藍麗珊與公眾都對愛德華兹令人憎惡的行為感到震驚，對受害人表示同情，現應由司法部門決定適當罰則。藍麗珊要求BBC保證處理非編採投訴和複雜合約事宜有健全流程，今後及時採取行動和向公眾保持透明。戴維辯稱，警方去年通報愛德華兹被捕時要求保密，BBC只獲悉愛德華兹所涉罪行類別，不清楚具體細節。戴維形容「以公平和明智方式作出了艱難決定」，否認忽視任何重要資訊。

藍麗珊 戴 維