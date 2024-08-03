歐洲氣溫急速上升 致每年17.5萬人喪命

世界衞生組織歐洲分部周四表示，歐洲每年因酷熱而死亡的人數逾17.5萬人，歐洲的氣溫上升速度比全球其他地區更快。

世衞組織表示，2000年至2019年，世衞每年錄得的約48.9萬宗與高溫相關的死亡案例中，歐洲地區就佔36%。它指出，歐洲氣溫上升速度，約為全球平均水平的兩倍。而過去20年來，歐洲地區與高溫相關的死亡率增加了3成。

世衞指酷熱加劇慢性疾病 世衞歐洲區域主任克魯格發聲明指，極端氣溫會加劇慢性疾病，包括心血管、呼吸系統和腦血管疾病、心理健康，以及糖尿病相關疾病。人類正在為此付出代價。聯合國秘書長古特雷斯在上月25日發出警告，指人類正在遭受酷暑之苦，呼籲採取行動限制熱浪造成的影響。

另一邊廂，日本多地持續遭遇酷熱天氣，氣象廳數據顯示上月平均氣溫較以往同期高出2.16℃，並創1898年有統計以來最高紀錄，連續兩年創新高。全國153個氣象台中有62個地點，上月的平均氣溫刷新歷史紀錄，其中北海道帶廣市較往年高出4℃，東京都心則較往年高出3℃，愛知縣名古屋市及高知縣高知市亦分別高出2.5℃及1.8℃。

日平均溫度連續2年新高 氣象廳表示，隨着全球暖化持續，高溫紀錄可能還會刷新，預計本月氣溫將繼續高於全國往年平均水平，中暑的風險仍然很高，呼籲民眾確保補充足夠水分。本報綜合報道