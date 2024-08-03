賀錦麗篤定代表民主黨選總統

【本報綜合報道】美國民主黨周四就總統候選人提名舉行電子投票，為期5天。在沒有其他競爭者下，副總統賀錦麗將正式成為總統候選人，在11月大選與共和黨總統候選人特朗普爭奪入主白宮。

正進行投票 無競爭者 民主黨今次改以電子投票決定總統候選人，取代以往大費周章的到場投票方式。近4,000名民主黨黨代表、基層支持者和政治人物在電子投票開始前，聯署支持賀錦麗成為總統候選人。民主黨全國委員會在聲明中指出，賀錦麗贏得提名競賽中簽署請願書的99%代表支持，其他人均未達到300個簽名的資格門檻。

賀錦麗已在總統拜登原有競選團隊的關鍵職位上安插親信，包括委任妹夫兼司法部前助理部長韋斯特（Tony West）出任主要顧問。部分民主黨競選顧問擔心，韋斯特作用突出可能令賀錦麗再次在競選活動中，引發不必要的戲劇性家庭動態。賀錦麗競選助手就形容當前團隊情況「充滿活力」但「混亂不堪」，雖然大家重新燃起希望和樂觀，但部分人難以分清職責誰屬。