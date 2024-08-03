艷星掩口費案定罪 特朗普擬藉豁免權推翻

【本報綜合報道】美國最高法院上月裁定前總統特朗普就其公務行為享有一定程度刑事豁免權，特朗普一方周四就艷星掩口費案提交答辯理由，主張控方使用證據含公務行為，侵犯豁免權。惟紐約上訴法院同日駁回特朗普要求撤銷禁言令的訴求，他繼續禁止言語攻擊證人及其他涉案人員。

參院領袖提案限總統豁免權 總統拜登近日提出改革最高法院，限制總統起訴豁免權。參議院民主黨領袖舒默周四正式提出法案，要求宣告總統不能豁免法律責任，等同試圖推翻最高法院判決。舒默強調，國會有義務和憲法權力審查最高法院的決定，鑑於最高法院的特朗普裁決危險且影響深遠，通過立法將是最快和最有效方法，糾正裁決立下的關鍵先例。

最高法院上月以6票對3票裁定特朗普享有刑事豁免權，投反對票的自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）當時提出異議論點。她指：「在使用官方權力的每一個方面，總統現在都是凌駕於法律之上的國王。裁決嘲笑美國憲法和政府制度基礎原則，即任何人都不能凌駕法律之上。」