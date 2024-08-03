俄與西方完成換囚24人

冷戰後最大規模 包括記者軍人政治犯 俄羅斯與西方多國在土耳其斡旋下，周四完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，涉及7個國家共24人。獲釋人士包括在俄羅斯判間諜罪成的《華爾街日報》記者格爾什科維奇、前美國海軍陸戰隊員韋倫等。

格爾什科維奇、韋倫、自由歐洲電台俄裔美籍記者庫爾曼舍娃及政治犯在內的人士，在俄羅斯聯邦安全局人員陪同下，在莫斯科登上飛機。

土耳其斡旋 暗談判逾年 囚犯在土耳其首都安卡拉機場移交，行動經土耳其國家情報局斡旋，暗中談判逾一年。俄羅斯釋放16人；美國及德國等釋放8人，包括2019年在柏林殺害前車臣民兵的前俄羅斯聯邦安全局上校克拉西科夫。另外，還有兩名兒童一同返回俄羅斯。韋倫在俄羅斯已囚禁逾5年，格爾什科維奇則在扣押491日後獲釋，他早前在俄羅斯因間諜罪成判囚16年。

美國國家安全顧問沙利文指，美方作出換囚的決定並非易事，若沒有總統拜登與其他國家協調，相信未必能成事。他透露，已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼本來在換囚名單內，但今年2月不幸去世。白宮首次升起寫上「人質和錯誤扣押人士」旗幟，承諾爭取其他美國人獲釋。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，希望所有敵人都應該留在國外，不是敵人的人則都應該回來。中國外交部發言人林劍稱，美國和俄羅斯都是聯合國安理會常任理事國和有影響力的大國，希望美俄通過溝通對話解決雙邊關係中的問題，有利於國際和地區的和平與穩定。

分析：美俄俱可稱作勝利 分析指，換囚行動可能為美國總統拜登帶來外交勝利，他曾承諾把俄羅斯關押的美國人接回國。而對俄羅斯總統普京來說同樣是一場勝利，他可以加強國外落網的俄羅斯特工對他的忠誠。不過，換囚行動有一定風險，因為釋放政治異見分子可能會激勵流亡在外的俄羅斯反對派。本報綜合報道