伊朗大規模襲以在即 美急調動中東軍力

拜登與以總理通話 承諾助捍衞安全 哈馬斯政治局主席哈尼亞日前在德黑蘭死於暗殺，伊朗指控以色列是幕後黑手，戰爭一觸即發。美國官員預計，伊朗將襲擊以色列報復哈尼亞之死，施襲方式與今年4月類同，但規模可能更大，或涉及黎巴嫩真主黨。美國正調動部署波斯灣、東地中海和紅海的軍事資產準備應對。

美國新聞網站「Axios」周四報道，華府相信伊朗即將襲擊以色列。美國情報部門周三開始收到明確迹象顯示伊朗即將採取報復行動，認為伊朗及代理勢力需要多數天時間協調和準備襲擊以色列，預計未來數天將不平靜。伊朗4月13日曾出動無人機和導彈大規模襲擊以色列，報復伊朗駐敍利亞大使館遇襲，美國、約旦和沙特阿拉伯等多國協助以色列攔截伊朗導彈和無人機。美國國防部和中央司令部目前正採取類似當時的準備措施。

需動員國際及區內國家協防 不過美國政府憂慮，哈尼亞遇刺正值加薩地帶戰火持續之時，中東地區反對以色列情緒升溫，今次要動員國際和區內國家協防以色列，規模可能難以與4月時相當。報道指出，以色列情報部門預計伊朗將會對以色列發動大範圍的導彈襲擊。

以色列國防軍發言人哈加里在記者會證實，國際合作夥伴已加強區內軍力，幫助以色列應對潛在襲擊。

彈道導彈無人機納入美部署 美國總統拜登周四與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論近期地區局勢，承諾美方致力捍衞以色列的安全，對抗來自伊朗的一切威脅。美國副總統賀錦麗也加入通話，拜登強調要持續緩和區內廣泛的緊張局勢，重申對抗伊朗及其代理人，包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門叛軍青年運動。他又談到支持以色列防禦威脅的努力，包括彈道導彈和無人機，將納入美國新的防禦性軍事部署。

對於哈尼亞之死可能如何影響加薩戰爭時，白宮國家安全顧問沙利文未提供任何見解。他認為，現在判斷他的死亡將對加薩停火協議談判產生甚麼影響還為時過早，因此他不會加以猜測，特別是考慮到該區目前更廣泛的動態和正在發生的一系列事件。本報綜合報道