山東養殖場 5人染炭疽 牲畜全撲殺

山東省聊城市陽谷縣疾病預防控制中心、陽谷縣畜牧獸醫事業發展中心昨日通報指，陽谷縣七級鎮一個肉牛養殖場近日發現個別炭疽病例，5名直接接觸病畜的養殖場工作人員被診斷為皮膚炭疽，已立即封閉涉事養殖場，並撲殺養殖場所有畜養動物和無害化處理，相關畜產品未進入市場流通環節。

通報指，皮膚炭疽是一種人畜共患傳染病，該病可防可控可治，在人與人之間傳播極少見，相關部門已全面展開病畜接觸人員流調排查、採樣檢測和症狀監測。確認出現皮膚炭疽的養殖場工作人員症狀較輕，已全部隔離治療，其餘密切接觸者全部嚴格落實健康監測，未發現感染。

政府否認通知停食牛羊 在上述通報發布前，有多份疑似企業及政府部門的通知在網上流傳，其中一份通知落款為山東聯元控股集團有限公司，要求所有工作人員近期不要食用牛羊肉，也不要前往七級鎮。

相關消息隨即遭到涉事公司否認，稱網傳通知為偽造，公司已報警。七級鎮政府周四回應稱，未接到任何封鎖、管制的通知，不要前往七級鎮是涉事公司單方面宣布。

炭疽病罕見於人類，傳染給人主要有3種形式，分別皮膚感染，呼吸道吸入以及經由胃腸道感染，其中皮膚炭疽約佔90%以上，如未治療死亡率是24%，呼吸道感染死亡率則介乎50%至80%。

炭疽病主要發生在中國西部地區，部分農村曾發生因宰殺或食用染病牲畜而感染皮膚炭疽或腸炭疽的個案。本報綜合報道