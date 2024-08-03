廣東衞健委前主任受賄遭雙開

【本報綜合報道】廣東省紀委監委昨日發布消息，對省衞生健康委前黨組書記、主任段宇飛嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及公職。

長期賭博 搞權錢交易 調查指段宇飛對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；違規接受民營企業主提供的旅遊、打高爾夫球活動及車輛司機服務安排，違規收受禮金；在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物，長期參與賭博活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。

除了雙開，當局亦收繳段宇飛的違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。段宇飛於1961年4月出生，是湖南資興人，長期在廣東工作。他曾任韶關市衞生局局長、黨委書記兼韶關衞生學校校長、黨委書記等職務，並於2018年10月至2021年9月擔任廣東省衞健委主任、黨組書記。