內地常住人口城鎮化 擬5年內達近70%

【本報綜合報道】國務院日前印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，推進新型城鎮化建設的總體要求、重點任務、政策措施和組織實施等作出部署，目標5年是達成全國常住人口城鎮化率近70%。專家認為，推動農業轉移人口市民化，將成拉動城市內需消費、房地產需求的動力。

放寬農民工落戶 行動計劃明確，經過5年努力，農業轉移人口落戶城市渠道進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度進一步健全，協調推進潛力地區新型工業化城鎮化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補齊，更好支撐經濟社會高質量發展。計劃提出4項行動、19項重點任務及有關政策措施，包括實施新一輪農業轉移人口市民化行動、潛力地區城鎮化水平提升行動、現代化都市圈培育行動、城市更新和安全韌性提升行動。

在進一步深化戶籍制度改革方面，計劃提出放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，推行以經常居住地登記戶口制度。此外，全面落實城區常住人口300萬以下城市取消落戶限制要求，全面放寬城區常住人口300萬至500萬城市落戶條件；同時完善城區常住人口500萬以上超大特大城市積分落戶政策，鼓勵取消年度落戶名額限制。