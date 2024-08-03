徐家匯40℃ 料連10日酷暑

【本報綜合報道】上海市徐家匯氣象站周四下午2時03分最高氣溫達到40℃，是今年以來的最高氣溫。氣象部門預測，未來10天受副熱帶高壓影響，上海日最高氣溫基本維持38℃以上，情況罕見。

上海事隔兩年發紅色預警

上海市氣象局稱相隔兩年，再發布高溫紅色預警信號，周四是徐家匯站152年以來第22個40℃以上日子。上海市總工會發文稱，一旦日最高氣溫達40℃以上，應立即停止戶外露天工作；日最高氣溫介乎37℃至40℃時，用人單位全天安排勞動者室外露天工作時間累計不超過6小時，且在氣溫最高時段3小時內不得安排室外露天工作；日最高氣溫介乎35℃至37℃時，應採取換班輪休等方式，縮短勞動者連續工作時間，且不得安排室外工作工人加班。