徐家匯40℃ 料連10日酷暑
【本報綜合報道】上海市徐家匯氣象站周四下午2時03分最高氣溫達到40℃，是今年以來的最高氣溫。氣象部門預測，未來10天受副熱帶高壓影響，上海日最高氣溫基本維持38℃以上，情況罕見。
上海事隔兩年發紅色預警
上海市氣象局稱相隔兩年，再發布高溫紅色預警信號，周四是徐家匯站152年以來第22個40℃以上日子。上海市總工會發文稱，一旦日最高氣溫達40℃以上，應立即停止戶外露天工作；日最高氣溫介乎37℃至40℃時，用人單位全天安排勞動者室外露天工作時間累計不超過6小時，且在氣溫最高時段3小時內不得安排室外露天工作；日最高氣溫介乎35℃至37℃時，應採取換班輪休等方式，縮短勞動者連續工作時間，且不得安排室外工作工人加班。
中央氣象台昨日上午6時繼續發布高溫黃色預警，預測未來3天總體形勢為北雨南晴，華北、東北等地降雨頻繁，而以江蘇省、浙江省、上海市為代表的南方地區將持續面臨高溫，局部地區氣溫可超過40℃。
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