遼寧9河超警戒水位 疏散民眾兼搶險

遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室周四晚通報，全省平均降雨量4.4毫米，最大降雨量120.2毫米、最大小時降雨量51.7毫米，分別出現在遼陽燈塔市的鏵子鎮和柳河子鎮。省水利廳向鐵嶺市派出工作組，指導當地做好洪水防禦工作。鐵嶺市啟動防汛二級應急響應，昌圖縣組織東遼河沿河受威脅村屯2.9萬多名村民疏散，加高東遼河左岸重點段堤防4,500米。遼河福德店水文站（鐵嶺市昌圖縣長發鄉）昨日上午7時水位88.41米，影響範圍包括康平縣、法庫縣、鐵嶺縣、昌圖縣、開原市。遼河幹流上的福德店、通江口、馬虎山、平安堡、盤山等水文站已超警戒水位，水勢上漲。遼寧省河庫管理服務中心昨日上午7時37分，發布遼河上游福德店河段洪水黃色預警。