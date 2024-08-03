湖南雨災30死35失蹤 揭地質土壤氣候所致

受颱風「格美」影響，湖南郴州資興市自上周五以來遭遇暴雨，截至周四造成30人死亡、35人失蹤，受災人口達11.8萬人。湖南省礦產資源調查所地質災害防治中心主任肖穎斌昨日解釋指，造成重大人員傷亡的原因是地質、土壤、氣候。

肖穎斌分析，從地質結構來看，資興市地處羅霄山脈西側，南嶺山脈北側，總體地勢呈東南高、西北低，地形侵蝕切割強烈，溝谷多，西北側地勢相對平坦。受災最嚴重的地區八面山瑤族鄉、州門司鎮位於東南側資興市受災較嚴重的地區主要為花崗岩分布區，花崗岩風化後的土質為沙質黏性土，土層厚，土質鬆散，雨水下滲速度快，短時間內大量雨水滲入會迅速增加自身重量，極易引發山泥傾瀉。

資興市雨多範圍廣 破壞嚴重 颱風「格美」到來之前，資興市已經持續20多天晴熱高溫天氣，大氣中聚集了大量不穩定能量，遇到颱風後迅速釋放，形成強降雨。資興市東北山區廣泛分布，地形從北向南抬升，對降雨起到非常大的增幅作用。「格美」的雨量是2006年颱風「碧利斯」近兩倍，超強降雨誘發滑坡和泥石流災害，同時給救援工作造成極大難度。

郴州市人民政府昨日召開記者會通報受災和救災情況，現場眾人起立向遇難者默哀。市長闞保勇表示，資興市今次雨量之多、強度之大、範圍之廣、破壞力之強，是歷史罕見，全市13個鄉鎮平均降雨量達412.7毫米，其中最大降雨673.9毫米，突破歷史極值；單點24小時最大降雨量642.5毫米，是湖南首次錄得24小時600毫米以上極端暴雨。

強降雨造成極嚴重破壞，1,345處道路塌方，15條（段）國省幹線及主要縣鄉道路阻斷、災毀里程370多公里；10個鄉鎮149個村6.6萬多戶電力中斷；8個鄉鎮78個村通訊中斷；1,641間房屋倒塌，20.8萬畝農作物受災，7.63萬畝耕地被毀。本報綜合報道