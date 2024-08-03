美學者指倘大陸武統 經濟衝擊巨

【本報綜合報道】美國海軍戰爭學院教授埃里克松（Andrew S. Erickson）、美國萊斯大學研究員科林斯（Gabriel Collins）周四發文指出，中國武統台灣可能引發一個多世紀以來最嚴重的經濟衝擊，若引發重大半導體供應中斷，可能導致全球經濟損失，與二戰造成的損失相當，呼籲美國決策者在10年內加倍努力阻嚇中國。

半導體產業亦受影響 文章指出，由於台灣在全球半導體產業處於主導地位，如果兩岸統一美國無法從失敗中全身而退，全球科技工業供應鏈可能在未來幾年遭擾亂。北京控制下，台灣半導體產業運作可能受破壞，美國領導的科技聯盟如採取禁運等反制措施，半導體供應中斷可能比2020至2021年新冠疫情最嚴重時期所帶來的挑戰嚴峻得多。

據智庫布魯金斯學會近日刊登的一份民調顯示，超過半數台灣民眾認為，萬一台海爆發衝突，不論誰當選美國總統，美國都會協助台灣。但當談及美國作為盟友的可信賴度時，僅24%信任或非常信任美國，42.4%台灣民眾抱持中立，33.6%不信任或非常不信任。