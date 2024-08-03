【本報綜合報道】解放軍「八一建軍節」之際，南部和北部兩大戰區司令員突然換人。南部戰區司令員由62歲陸軍上將吳亞男履新，前中部戰區司令員黃銘調任北部戰區司令員。

廣東省委書記黃坤明周三率團到南部戰區機關走訪慰問並出席廣東省八一擁軍慰問座談會，前中央軍委聯合參謀部副參謀長吳亞男首次以南部戰區司令員身份出席會議。吳亞男出生於1962年8月，河北石家莊人，曾任北部戰區副司令員兼陸軍司令員、中部戰區司令員等職。此次是接替前南部戰區司令員王秀斌，王秀斌目前去向不明。

建軍節 軍政座談會瀋陽召開

另外，遼寧八一軍政座談會前天在瀋陽召開，黃銘以北部戰區司令員身份出席。61歲的黃銘是江蘇宜興人，是第二十屆中央委員，曾任陸軍副司令員、陸軍參謀長、中部戰區司令員。黃銘是接替前北部戰區司令員、空軍上將王強的職務，王強據傳調任中部戰區司令員。值得留意的是，吳亞男及黃銘於2015年抗戰勝利70周年閱兵式中，一起帶領「平型關大戰突擊連」英模方隊走過天安門廣場。