美日赴與那國島演習 部署最先進雷達針對大陸

選址距台僅108公里 傳德國明年參與 中美在南海及東海的軍事角力有增無減之際，美日展開「堅毅之龍」年度聯合演習。美國海軍陸戰隊首度在日本最西端島嶼，距台灣僅108公里的與那國島部署最先進雷達。

海軍陸戰隊第3遠征軍發言人希區柯克（Owen Hitchcock）周三表示，第3師第12濱海作戰團在與那國島部署AN/TPS-80地面/空中任務導向雷達。雷達由日本航空自衞隊C2運輸機運送，但希區柯克以行動安全為由，拒絕透露雷達運送日期。據日本放送協會沖繩放送局報道，雷達於周一運抵與那國島。雷達用於監視和警戒訓練，共有110名美國海軍陸戰隊員及70名日本自衞隊員在與那國島演訓。

希區柯克指出，第3遠征軍準備好作為一支防區內部隊，執行感測及標定目標任務，保護第一島鏈內的盟友及夥伴。防區內部隊是指接受特別訓練和裝備，在敵人火力打擊範圍內作戰的部隊。AN/TPS-80雷達由諾斯諾普格魯曼製造，它可探測、識別及追蹤360度的空中威脅。AN/TPS-80雷達於2019年，獲美國海軍陸戰隊授予大批量生產合約。

德防長對華於印太活動表憂慮 日本放送協會報道，德國考慮明年首次參與美國、日本的定期聯合演習。德國國防部長皮斯托留斯表示，對中國在印太地區的海上活動感到憂慮。皮斯托留斯指出，一個穩定的印太地區對世界非常重要，因為它關乎航行自由和海上航線安全。他認為，應仔細關注中國在印太地區擴張領土的企圖，由於主權聲索導致某些地區無法通行是不可接受。

皮斯托留斯稱，德國將減少過去因過度依賴中國而產生的風險，將尋求外交關係多元化。他形容日本是印太地區的重要合作夥伴，是一個穩定、民主國家，並具有強大創新能力，希望改善和深化兩國在各領域的合作。德國國防部考慮派出部隊，參與日本陸上自衞隊、美國海軍陸戰隊舉行的定期聯合演習，演習重點是防禦偏遠島嶼。本報綜合報道