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戴妃手寫信件賀卡50萬拍出
英國埃塞克斯郡周二舉行拍賣會，以逾5萬英鎊（約50萬港元）拍出多封已故威爾斯王妃戴安娜（下圖）生前寫給家族前管家科利森（Violet Collison）的手寫信件（左上圖）和聖誕賀卡（左下圖）。信件中不時提到戴安娜當時的生活，時至今日顯得彌足珍貴。
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