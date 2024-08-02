戴妃手寫信件賀卡50萬拍出

英國埃塞克斯郡周二舉行拍賣會，以逾5萬英鎊（約50萬港元）拍出多封已故威爾斯王妃戴安娜（下圖）生前寫給家族前管家科利森（Violet Collison）的手寫信件（左上圖）和聖誕賀卡（左下圖）。信件中不時提到戴安娜當時的生活，時至今日顯得彌足珍貴。