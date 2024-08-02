AI發展與日俱增 或助找到外星人

巴西預言家揚言 數年內有大發現 太空浩瀚無窮，科學家一直希望尋找外星生命，至今收穫甚微，但隨着科技發展，人類愈來愈有可能解開相關謎團。巴西一名著名預言家近日在接受英國傳媒專訪時表示，人類將來會通過人工智能（AI）找到外星人。

薩洛梅（Athos Salome）曾在社會、體育等多個領域做出準確預言，他認為AI有能力將人們需要數年才能完成的流程加速到幾個小時內，加上美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）等重要機構正努力合作，預計人類在未來幾年將會在外星生命的探索中獲得重大發現。

與此同時，美國天文學家馬爾基斯（Franch Marchis）及NASA研究員洛佩斯-弗朗索瓦（Ignacio G. Lopez-Francois）的觀點與薩洛梅不謀而合，他們上月在科學雜誌上發表文章，指人類未來可以將客製化AI模型輸送到外星，讓外星人學習人類的語言，藉此與外星人溝通。

需解決網絡等問題 然而，在實現上述目標之前，科學家仍需考慮多方面的問題，包括如何確保AI在沒有網絡的情況下自行運作，以及利用何種方法將AI發送到更遠的地方。即使成功將AI發送到外星，亦不清楚外星人是否會濫用相關資訊。馬爾基斯及洛佩斯-弗朗索瓦承認，他們的想法激進且存在潛在風險。本報綜合報道