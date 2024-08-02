遭特朗普質疑種族 賀錦麗斥引起分化

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周三出席「全國黑人記者協會」年會，質疑民主黨競選對手、副總統賀錦麗的黑人身份，又自稱是解放黑奴的時任總統林肯以來最好的總統。賀錦麗同日在一場歷史悠久的黑人聯誼會活動上，譴責特朗普對她的種族攻擊是不尊重並引起分化。

特朗普赴黑人記協年會惹反對 特朗普出席在伊利諾伊州芝加哥舉行的全國黑人記者協會年會，引發部分成員強烈反對，並導致一名成員辭任共同主席。特朗普在會上質疑賀錦麗「是印度裔還是非裔」，指她一直都是印度裔，但突然之間變成一名黑人。有記者指摘他曾發表種族歧視言論，反問黑人選民為何要支持他，他斥責此問題有敵意和令人蒙羞。

事實上賀錦麗具印度和黑人血統，母親生於印度，父親則源自牙買加的非裔。她周三在德州休斯敦舉行的黑人聯誼會活動上發表講話，批評特朗普只是重彈舊調，繼續以充滿歧視和不尊重的言論攻擊對手。

她強調美國人民值得更好的，值得一名說真話、不以憤怒回應事實、明白差異不會分化人民的領袖；又認為特朗普如再入主白宮，將威脅美國民主。