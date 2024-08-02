於新西蘭失蹤逾年 華女遺體尋獲

包燕飛

【本報綜合報道】中國籍女子包燕飛（Yanfei Bao，音譯）一年多前在新西蘭基督城工作期間離奇失蹤，她的屍體周二早上在一處私人農田被發現，警方已將消息通知她的家人。

華籍疑犯料10月受審 基督城中央警察局在新聞發布會上指出，屍體埋在農田下方約15厘米，警方此前曾搜尋發現屍體的區域但未有發現。警方約6至8周前獲得新線索，於是再重新搜尋，派出60多人參與行動，經過約一個半小時終於找到屍體。

警方表示，找到屍體令他們如釋重負，死者家屬得知消息後感到非常震驚和難過。警方去年已逮捕一名53歲中國籍男子，並提出謀殺指控，案件預計於今年10月開庭。

44歲的包燕飛是一名地產經紀，去年7月19日帶一名潛在買客到當地看屋後失去聯絡。警方當晚發現她的銀色私家車，兩天後再在距離最後現身地點約7公里外一處高速公路上找到她的手機。警方根據線索鎖定一名男子與案件有關，同月22日在基督城機場逮捕他。當時他已購買一張單程國際機票，準備離開新西蘭。

被捕男子