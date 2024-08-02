全自動駕駛Tesla再奪命 美政府介入調查

【本報綜合報道】美國電動車生產商Tesla自動駕駛技術安全備受質疑，一輛Tesla Model S電動車今年4月在華盛頓州西雅圖撞死一名電單車手，警方調查確認肇事電動車當時啟用「全自動駕駛」（Full Self-Driving）功能。美國國家公路交通安全管理局周三宣布介入調查，向執法人員和Tesla徵求車禍資訊。

曾以違反交通要求回收 華盛頓州巡警局調查顯示，肇事56歲司機當時啟用自動駕駛系統讓電動車行駛，自己就分心使用手機，但他期間突然感覺到電動車加速，撞向前方電單車。電動車把28歲電單車手尼森（Jeffrey Nissen）輾過壓在車下，尼森當場死亡。巡警局發言人格洛弗（Deion Glover）周二公布調查進展，指從行車紀錄儀確認電動車啟用全自動駕駛功能，斯諾霍米什縣檢察官將決定是否起訴電動車司機。

今次是美國境內第二宗涉及Tesla全自動駕駛功能的致命車禍，美國國家公路交通安全管理局早前提到，過往有一宗死亡和75宗車禍涉及有關功能，但暫未確定全自動駕駛系統是否存在過失。

該部門曾以違反交通法規為由，兩度要求Tesla回收具全自動駕駛功能的電動車，另曾以確保司機注意力系統不完善為由，強制回收自動駕駛（Autopilot）電動車。